In caso di sospetta cervice debole il medico può suturarla per chiuderla (cerchiaggio cervicale) per cercare di evitare un parto prematuro. Di solito la sutura viene eliminata prima del parto. Se il medico sta programmando un parto cesareo, le suture potrebbero non essere rimosse.

Se dopo 22-23 settimane di gestazione i medici ritengono che stiano iniziando a comparire segni di travaglio, possono prescrivere farmaci chiamati corticosteroidi per favorire la maturazione dei polmoni del bambino. Possono anche raccomandare il riposo a letto modificato, che significa che la gestante deve stare a riposo per la maggior parte della giornata.