Come vengono diagnosticati i fibromi uterini?

Il medico esegue un esame pelvico e può prescrivere altri test. Durante l’esame pelvico il medico preme l’addome per valutare le dimensioni e la forma dell’utero e delle ovaie. Usa anche strumenti per esaminare l’interno della vagina e della cervice (la parte inferiore dell’utero) per controllare eventuali problemi.

Per diagnosticare con certezza un fibroma, spesso vengono eseguiti altri esami, compresi:

Ecografia mediante una sonda inserita nella vagina (ecografia transvaginale)

Ecografia dopo l’iniezione di un liquido nell’utero per visualizzarne l’interno

RMI (risonanza magnetica per immagini), un esame di diagnostica per immagini che usa un forte campo magnetico per creare un’immagine dettagliata dell’interno del corpo

Biopsia della mucosa uterina

La biopsia prevede il prelievo di una piccola quantità di tessuto dalla mucosa uterina, che viene quindi esaminato al microscopio per escludere problemi più gravi, come un tumore dell’utero.