Somministrazione dei farmaci

La somministrazione mediante iniezione (somministrazione parenterale) include le vie seguenti:

Sottocutanea (sotto pelle)

Intramuscolare (in un muscolo)

Endovenosa (in una vena)

Intratecale (attorno al midollo spinale)

Un medicinale può essere preparato o prodotto in modi che prolunghino l’assorbimento del farmaco dal sito di iniezione per varie ore, vari giorni o più a lungo. Questo tipo di prodotti non deve necessariamente essere somministrato con la stessa frequenza di prodotti medicinali associati a un più rapido assorbimento.

Per quanto concerne la via sottocutanea, un ago viene inserito nel tessuto adiposo appena sotto la cute. Dopo l’iniezione del farmaco, questo viene trasportato nei piccoli vasi (capillari), quindi nel torrente ematico. In alternativa, il farmaco raggiunge il torrente ematico attraverso i vasi linfatici (vedere figura Sistema linfatico: contribuisce a difendere l’organismo dalle infezioni). I farmaci proteici di grosse dimensioni, come l’insulina, solitamente raggiungono il torrente ematico attraverso i vasi linfatici, perché lo spostamento di tali farmaci dai tessuti ai capillari è lento. La via sottocutanea viene utilizzata per molti farmaci proteici perché, se assunti per via orale, verrebbero distrutti nel tubo digerente.

Alcuni farmaci (come i progestinici utilizzati come anticoncezionale ormonale) possono essere somministrati mediante l’inserimento di compresse di plastica sotto la cute (impianto). Anche se questa via di somministrazione trova raro impiego, il suo vantaggio principale è offrire un effetto terapeutico a lungo termine (per esempio, etonogestrel impiantato come anticoncezionale può mantenere la sua efficacia per un periodo fino a 3 anni).

La via intramuscolare viene preferita alla via sottocutanea quando sono richiesti volumi maggiori di farmaco. In questi casi si utilizza un ago più lungo, perché i muscoli sono situati sotto la cute e il tessuto adiposo. I farmaci vengono solitamente iniettati nel muscolo dell’avambraccio, della coscia o delle natiche. La velocità di assorbimento del farmaco nel torrente ematico dipende in parte dall’apporto di sangue al muscolo: minore è l’apporto ematico, maggiore sarà il tempo richiesto dal farmaco per essere assorbito.

Nel caso della via endovenosa, un ago viene inserito direttamente all’interno della vena. La soluzione contenente il farmaco può essere somministrata in dose singola o per infusione continua. Nel caso dell’infusione, la soluzione viene spostata per gravità (a partire da un sacco di plastica collassabile) o tramite una pompa di infusione attraverso tubicini fini e flessibili (catetere) inseriti in una vena, solitamente dell’avambraccio. La somministrazione endovenosa è la via migliore per somministrare una dose precisa, in modo veloce e controllato, in tutto l’organismo. Viene anche impiegata per soluzioni irritanti che, se somministrate per via sottocutanea o iniezione intramuscolare, causano dolore e lesioni tissutali. Un’iniezione endovenosa può essere più difficile rispetto a quella sottocutanea, perché può risultare complicato inserire l’ago o il catetere in una vena, specialmente in caso di obesità.

Se somministrato per via endovenosa, il farmaco viene immediatamente distribuito nel torrente ematico e tende ad avere un effetto più rapido di quando viene somministrato per altre vie. Di conseguenza, gli operatori sanitari controllano attentamente i pazienti che ricevono un’iniezione endovenosa, per osservare se il farmaco funziona o causa effetti collaterali indesiderati. Inoltre, l’effetto di un farmaco somministrato per questa via tende a persistere per un periodo di tempo più breve. Pertanto, alcuni farmaci devono essere somministrati con infusione continua per garantire un effetto costante.

Per quanto concerne la via intratecale, un ago viene inserito tra due vertebre nella parte lombare della colonna vertebrale e nello spazio attorno al midollo spinale. Il farmaco viene quindi iniettato nel canale spinale. Spesso si applica una minima quantità di anestetico per intorpidire il sito di iniezione. Questa via di somministrazione è impiegata quando il farmaco deve produrre un effetto rapido o locale a livello del cervello, del midollo spinale o degli strati di tessuto che li ricoprono (meningi), per trattare, per esempio, le infezioni di queste strutture. Gli anestetici e gli analgesici (come la morfina) sono a volte somministrati attraverso questa via.