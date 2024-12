Eliminazione dei farmaci

Diversi fattori, tra cui alcune caratteristiche del farmaco, possono influire sulla capacità renale di eliminare i farmaci. Per far sì che un farmaco o i suoi metaboliti vengano escreti in maniera copiosa nelle urine, devono essere idrosolubili e non legati troppo strettamente alle proteine nel torrente ematico. L’acidità delle urine, che viene influenzata dalla dieta, dai farmaci e dai disturbi renali, può influire sulla velocità di escrezione dei farmaci da parte dei reni. Nel trattamento dell’intossicazione da alcuni farmaci, l’acidità delle urine viene modificata somministrando antiacidi (come il bicarbonato di sodio) oppure sostanze acide (come il cloruro di ammonio) per accelerare l’escrezione del farmaco.

La capacità dei reni di eliminare i farmaci dipende anche da:

Flusso di urina

Flusso ematico che attraversa i reni

Condizioni dei reni

La funzionalità renale può essere danneggiata da diversi disturbi (in particolar modo, da ipertensione arteriosa, diabete e infezioni renali ricorrenti), da esposizione ad alti livelli di sostanze tossiche e da cambiamenti legati all’età. Con l’avanzare dell’età, la funzionalità renale diminuisce. L’eliminazione renale in un soggetto di 85 anni è pari alla metà di quella di un soggetto di 35 anni.

Nei soggetti con funzionalità renale ridotta, il dosaggio “normale” di un farmaco che viene principalmente eliminato attraverso i reni potrebbe essere eccessivo e causare effetti collaterali. Pertanto, gli operatori sanitari devono talora aggiustare il dosaggio in base al grado di deterioramento nella funzionalità renale del soggetto. I soggetti con insufficienza renale richiedono dosi di farmaco inferiori, rispetto a un individuo che presenti una funzionalità renale normale.

Gli operatori sanitari hanno a disposizione diversi modi di stimare il declino della funzionalità renale. A volte, basano la stima esclusivamente sull’età del soggetto. Tuttavia, possono ottenere una stima più accurata facendo riferimento agli esiti dei valori relativi al livello di creatinina (prodotto di scarto) nel sangue e a volte anche nelle urine. In base a questi esiti, calcolano l’efficacia con cui la creatinina viene rimossa dall’organismo (processo detto clearance della creatinina, vedere Analisi della funzionalità renale), che rispecchia il grado di funzionalità renale.