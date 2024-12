Introduzione a Somministrazione dei farmaci e farmacocinetica

Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of California San Diego

La somministrazione dei farmaci consiste nell’assunzione di un farmaco attraverso varie modalità (vie di somministrazione). La cinetica dei farmaci (farmacocinetica) descrive i modi in cui l’organismo gestisce un farmaco e interessa i processi di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione.

Per una panoramica di tutti i modi in cui la nanotecnologia ha migliorato la veicolazione dei farmaci vedere Nanomedicina.

Panoramica su assorbimento, me... Video

Un trattamento farmacologico ha come obiettivo quello di far interagire un farmaco con il sito o i siti bersaglio, ovvero quei siti specifici, nei tessuti, dove il farmaco svolge la sua azione. Solitamente, il farmaco viene introdotto nell’organismo (fase di somministrazione), a volte lontano dalla sede di azione. Deve entrare in circolo (fase di assorbimento) ed essere trasportato ai siti bersaglio dove è necessario (fase di distribuzione). Alcuni farmaci vengono modificati chimicamente (fase di metabolismo) dall’organismo prima di espletare la loro azione; altri vengono metabolizzati successivamente; altri ancora, non vengono affatto metabolizzati. La fase finale consiste nell’eliminazione del farmaco e dei suoi metaboliti (sottoprodotti) dall’organismo (fase di eliminazione).

Molti fattori, anche il peso, il patrimonio genetico e la funzione renale o epatica del soggetto, possono condizionare questi processi cinetici (vedere Panoramica sulla risposta ai farmaci e Patrimonio genetico e risposta ai farmaci). Anche i cambiamenti che hanno luogo con l’avanzare dell’età esercitano un’influenza sul modo in cui l’organismo metabolizza i farmaci (vedere Invecchiamento e farmaci).