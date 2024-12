Glucagonoma

Asportazione chirurgica

Talvolta chemioterapia

Octreotide o lanreotide

Teoricamente, il tumore viene asportato chirurgicamente per eliminare tutti i sintomi. Tuttavia, se l’asportazione non è possibile o se il tumore si è diffuso, può essere somministrata chemioterapia. La chemioterapia può ridurre i livelli di glucagone e alleviare i sintomi. Tuttavia, la chemioterapia non ha dimostrato di migliorare la sopravvivenza.

Il farmaco octreotide può essere utilizzato per ridurre i livelli di glucagone, può eliminare l’eruzione cutanea e può ripristinare l’appetito, favorendo l’aumento di peso. Tuttavia octreotide e lanreotide possono aumentare ulteriormente i livelli di glucosio nel sangue.

Per trattare l’eruzione cutanea si può utilizzare anche zinco da assumere per via orale, applicato come pomata o somministrato in vena (per via endovenosa). A volte, l’eruzione cutanea viene trattata con aminoacidi o acidi grassi somministrati per via endovenosa.