Panoramica sui tumori neuroendocrini gastrointestinali e pancreatici

Intervento chirurgico

Farmaci che bloccano gli effetti degli ormoni

Talvolta chemioterapia

La maggior parte dei tumori neuroendocrini gastrointestinali e pancreatici, funzionanti o non funzionanti, viene trattata mediante l’asportazione chirurgica. Tuttavia, nel caso di alcuni tumori piccoli e non funzionanti i medici possono optare per il solo monitoraggio invece di asportarli chirurgicamente.

I soggetti con tumori funzionanti che non possono essere trattati chirurgicamente (perché il tumore è troppo piccolo o l’intervento è troppo rischioso a causa degli altri problemi di salute del soggetto) vengono trattati con farmaci che bloccano la produzione o l’azione degli ormoni (come octreotide e lanreotide). Questi farmaci possono anche essere efficaci nel rallentare la crescita del tumore nei soggetti con tumori non funzionanti.

I soggetti con tumori maligni diffusi (metastatizzati) vengono solitamente trattati con chemioterapia.