Esami del sangue

Esami di diagnostica per immagini

La diagnosi di un insulinoma può essere difficoltosa. I medici provano a eseguire gli esami del sangue quando il paziente lamenta sintomi ed è a digiuno. Gli esami del sangue comprendono la misurazione dei livelli di glucosio nel sangue e dei livelli di insulina. Livelli molto bassi di glucosio con innalzamento dei livelli di insulina nel sangue indicano la presenza di un insulinoma. Poiché molti soggetti presentano sintomi solo occasionalmente, potrebbe essere necessario il ricovero. In ospedale, il soggetto deve digiunare per almeno 48 ore, talvolta anche fino a 72 ore, e viene controllato attentamente. Durante tale periodo, generalmente compaiono i sintomi e vengono eseguiti esami del sangue per misurare i livelli di glucosio e di insulina.

Se gli esami del sangue sono suggestivi di insulinoma, deve essere localizzata la sede. Per localizzare il tumore, si possono utilizzare esami di diagnostica per immagini come la tomografia computerizzata (TC) e l’ecografia endoscopica (nella quale una sonda a fibre ottiche con una sonda ecografica sulla punta viene inserita nella parte superiore dell’intestino tenue) o la tomografia a emissione di positroni (PET). Talvolta è necessaria l’esplorazione chirurgica.