Risonanza magnetica per immagini o tomografia computerizzata

Emocoltura

Puntura lombare (rachicentesi)

Per diagnosticare la trombosi del seno cavernoso si effettua una risonanza magnetica per immagini (RMI) o una tomografia computerizzata (TC) di seni paranasali, occhi e cervello. Talvolta la RMI o la TC vengono eseguite dopo aver iniettato un mezzo di contrasto nel torrente ematico per mostrare maggiori dettagli. La venografia con RM o venografia con TC con mezzo di contrasto (in cui viene somministrato un mezzo di contrasto per via endovenosa per delineare le vene) è più sensibile. Per identificare i batteri responsabili si invia al laboratorio un campione di sangue da sottoporre a coltura. Può anche essere eseguita una puntura lombare.