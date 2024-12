Come si tratta la pancreatite cronica?

Il dolore causato dalla pancreatite cronica viene trattato mediante:

Somministrazione di farmaci analgesici

Per la pancreatite grave potrebbe rendersi necessario il ricovero in ospedale.

I problemi digestivi provocati dalla pancreatite vengono trattati prescrivendo:

Assunzione di 4-5 pasti a basso contenuto di grasso al giorno

Assunzione di estratti di enzima pancreatico per favorire la digestione

Talvolta, assunzione di alcune vitamine (A, D, E e K)

Il medico consiglia di evitare il consumo di alcol e di smettere di fumare.

Può essere necessario il trattamento di problemi causati dalla pancreatite cronica, come farmaci o insulina per il diabete.

La pancreatite cronica può essere trattata chirurgicamente in caso di dolore grave e se altri trattamenti non si rivelano utili. Si può rimuovere parte del pancreas danneggiato, aprire il dotto pancreatico o tagliare i nervi accanto al pancreas per alleviare il dolore.