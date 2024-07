Anamnesi ed esame obiettivo per la rilevazione dei disturbi digestivi

Poiché l’apparato digerente e il cervello interagiscono strettamente (vedere Interazioni mente-corpo), talvolta è necessaria una valutazione psicologica per valutare eventuali problemi digestivi. In tali casi, i medici non intendono dire che i disturbi digestivi siano inventati o immaginari. Potrebbero piuttosto originare da stati ansiosi, depressione o altri disturbi psicologici trattabili.