Si effettua un’endoscopia GI per individuare, e spesso trattare, problemi dell’esofago, dello stomaco, dell’intestino e del retto. Anche in assenza di sintomi, il medico può eseguire un’endoscopia per ricercare problemi gravi come il tumore del colon, che può essere trattato se individuato.

I medici possono utilizzare l’endoscopia per:

Capire il motivo alla base di alcuni sintomi

Controllare la presenza di problemi in pazienti di una certa età, ad esempio, una colonscopia per lo screening del tumore del colon in chi ha più di 45 anni

Trattare alcuni problemi utilizzando piccoli strumenti che possono essere inseriti attraverso l’endoscopio

Fra le procedure che si possono effettuare con un endoscopio vi sono: