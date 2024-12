La fascite plantare è un dolore che ha origine nella densa fascia di tessuto chiamata fascia plantare, che si estende dal fondo del calcagno fino alla base delle dita (metatarso).

Il tessuto connettivo fra il tallone e il metatarso può danneggiarsi e diventare dolente.

Il dolore, che peggiora solitamente la prima volta che si porta un peso la mattina e dopo periodi di riposo, si manifesta sul fondo del tallone.

La diagnosi si basa sull’esame del piede e su esami di diagnostica per immagini.

Può aiutare fare esercizi di stretching, applicare ghiaccio, cambiare calzature, utilizzare dispositivi all’interno delle scarpe che proteggano, sostengano e sollevino il tallone e talvolta praticare iniezioni di corticosteroidi.

(Vedere anche Panoramica sui problemi del piede.)

La fascia plantare collega le ossa del fondo del tallone al metatarso ed è indispensabile per camminare, correre e dare elasticità al piede.

Altri termini utilizzati per descrivere la fascite plantare sono fasciosi plantare, entesopatia calcaneare e sindrome dello sperone calcaneare (spina calcaneare). Una spina calcaneare è costituita da un’eccessiva crescita ossea sull’osso del tallone. È causata a lungo andare da una combinazione di maggiore trazione sulla fascia e disfunzione del piede. Tuttavia, una spina calcaneare non è necessariamente presente. Spesso, una sollecitazione eccessiva provoca una piccola lacerazione della fascia plantare. La fascite plantare è una delle cause più comuni di dolore al tallone.

La fascite plantare può svilupparsi nei soggetti con uno stile di vita sedentario, che indossano scarpe con tacco alto, con un’arcata plantare particolarmente alta o bassa o con muscolo del polpaccio contratto o un tendine di Achille (il tendine che collega i muscoli del polpaccio al calcagno) contratto. I soggetti sedentari vengono solitamente colpiti quando aumentano improvvisamente il loro livello di attività o quando indossano scarpe con meno sostegni, quali sandali o ciabatte. La fascite plantare è comune anche in chi corre e nei ballerini, a causa della maggiore sollecitazione della fascia, in particolare se il soggetto presenta anche una postura del piede non ottimale. Lo sviluppo di questo disturbo doloroso si produce, il più delle volte, nei soggetti che stanno in piedi o camminano su superfici dure per lunghi periodi.

I disturbi che possono causare o aggravare la fascite plantare sono l’obesità, l’artrite reumatoide e altri tipi di artrite. Troppe iniezioni di corticosteroidi possono contribuire allo sviluppo di fascite plantare danneggiando la fascia o il cuscinetto di grasso sotto il tallone.

Sintomi della fascite plantare Nei soggetti che soffrono di fascite plantare il dolore si può localizzare in un punto qualsiasi della fascia plantare ma, più frequentemente, alla sua giunzione con il calcagno. Il soggetto avverte spesso un dolore molto intenso con il carico di peso, specialmente quando sottopone a carico il piede nell’alzarsi di mattina. Il dolore diminuisce temporaneamente entro 5-10 minuti, ma può ripresentarsi successivamente durante la giornata. Peggiora spesso quando si spinge sul tallone (camminando o correndo) e dopo periodi di riposo. In questo caso, il dolore si irradia dal fondo del tallone verso le dita. Alcuni soggetti soffrono di un dolore bruciante e pungente lungo il bordo interno della pianta del piede quando camminano. Che cos’è una spina calcaneare?

Diagnosi della fascite plantare Esame obiettivo del piede da parte di un medico

Talvolta radiografie Il medico può formulare la diagnosi di fascite plantare dopo aver esaminato il piede. La diagnosi viene confermata se le persone avvertono sensibilità nel punto in cui la fascia plantare si inserisce nel calcagno. Le radiografie possono individuare la presenza di una spina calcaneare sporgente dal bordo anteriore inferiore del calcagno. Tuttavia, i soggetti che soffrono di fascite plantare spesso non presentano una spina calcaneare e la maggior parte dei pazienti con spine calcaneari non lamenta dolore, quindi la presenza di una spina calcaneare non conferma necessariamente la fascite plantare e non significa che la spina calcaneare debba essere trattata. Spina calcaneare Immagine ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY Possono essere condotti altri esami diagnostici, come la risonanza magnetica per immagini (RMI) se il medico sospetta che la fascia del paziente sia lacerata.