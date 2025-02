Panoramica sulle malattie reumatiche sistemiche

Valutazione medica

Esami di laboratorio

Talvolta criteri prestabiliti

Le malattie reumatiche sistemiche vengono diagnosticate in base al caratteristico quadro sintomatologico, nonché ai risultati dell’esame obiettivo e degli esami di laboratorio (come analisi del sangue e biopsie). Per alcune di queste malattie, i medici possono anche usare una serie di criteri prestabiliti per arrivare alla diagnosi.

A volte i sintomi di una malattia si sovrappongono a quelli di un’altra in modo tale da non consentire ai medici di fare una distinzione. In questo caso, la malattia può essere chiamata malattia indifferenziata del tessuto connettivo o malattia da sovrapposizione.