Paralisi del quarto nervo cranico (nervo trocleare)

Può colpire uno o entrambi gli occhi. L’occhio colpito non riesce a ruotare all’interno e in basso. Di conseguenza, le persone vedono immagini doppie, una sopra e l’altra leggermente di lato. Diventa quindi difficile scendere le scale, perché si deve guardare all’interno e in basso. Tuttavia, inclinando la testa dal lato opposto del muscolo oculare colpito, si può compensare il disturbo ed eliminare l’immagine doppia. Tale posizione può eliminare l’immagine doppia perché le persone usano i muscoli oculari che non sono colpiti dalla paralisi per concentrare entrambi gli occhi su un oggetto.