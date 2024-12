Paralisi del sesto nervo cranico (nervo adduttore)

Esame neurologico

Visita oculistica, inclusa oftalmoscopia

Tomografia computerizzata o risonanza magnetica per immagini

Talvolta una puntura lombare

A volte esami del sangue

Generalmente, il medico riesce a identificare facilmente una paralisi del VI nervo cranico in base agli esiti dell’esame neurologico e di una visita oculistica comprensiva di oftalmoscopia. La causa, però, in genere non è altrettanto ovvia.

Viene usato un oftalmoscopio per guardare nell’occhio e cercare prove dell’aumento della pressione intracranica e anomalie dei vasi sanguigni.

Si esegue una tomografia computerizzata (TC) oppure, preferibilmente, una risonanza magnetica per immagini (RMI) per escludere tumori e altre anomalie che possono aumentare la pressione all’interno del cranio. Se i risultati dell’esame sono normali, si può eseguire una puntura lombare (rachicentesi) per determinare se sia presente un’infezione o un’emorragia.

Se i sintomi suggeriscono una vasculite, viene prelevato del sangue per verificare la presenza di elementi di prova dell’infiammazione, come alcuni anticorpi anomali (anticorpi antinucleari e fattore reumatoide) e una velocità di eritrosedimentazione anomala (VES, la velocità alla quale i globuli rossi si depositano sul fondo di una provetta contenente sangue).

I medici possono eseguire degli esami del sangue per il diabete, soprattutto se i soggetti presentano fattori di rischio quali età avanzata, ipertensione arteriosa, un’anamnesi familiare di diabete o obesità. Il medico può misurare i livelli di glucosio ematico a digiuno e il livello dell’emoglobina A1C oppure eseguire un test di tolleranza al glucosio.

Dopo aver effettuato tutti gli esami, la causa può rimanere sconosciuta.