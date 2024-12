Spasmi emifacciali

La tossina botulinica

Talvolta intervento chirurgico

La tossina botulinica (utilizzata per paralizzare i muscoli o per trattare le rughe) è il farmaco d’elezione per lo spasmo emifacciale. Viene iniettata nei muscoli colpiti. Si possono usare anche gli stessi farmaci usati per trattare la nevralgia del trigemino, ovvero carbamazepina, gabapentin, fenitoina, baclofene e antidepressivi triciclici.

Se il trattamento farmacologico non ha successo, si può intervenire chirurgicamente (con la cosiddetta decompressione vascolare) per separare l’arteria anomala, se presente, dal nervo posizionando fra loro una piccola spugna.