Valutazione medica

Talvolta vari esami, in base alla causa che si sospetta

Di solito, la paralisi del nervo facciale può essere diagnosticata e differenziata da altri disturbi in base ai sintomi. Ad esempio, la paralisi del nervo facciale può essere distinta da un ictus perché quest’ultimo causa solitamente debolezza solo nella parte inferiore di un lato del viso invece che su tutto il viso. Le persone che hanno subito un ictus possono strizzare forte gli occhi e aggrottare le sopracciglia. Inoltre un ictus causa in genere debolezza di un braccio e/o di una gamba.

Il medico è in grado di distinguere la paralisi di Bell da altri disturbi meno comuni che causano paralisi del nervo facciale (come tumori, malattia di Lyme, altre infezioni, sarcoidosi, diabete e fratture del cranio). Questi altri disturbi causano generalmente diversi sintomi e in molti di essi i sintomi si sviluppano più lentamente. Pertanto, se il medico non è sicuro che la paralisi di Bell sia la causa del disturbo, o se i sintomi si sono sviluppati gradualmente, vengono effettuati degli esami, Tali esami possono includere

Esami del sangue

Radiografie

Risonanza magnetica per immagini (RMI) o tomografia computerizzata (TC) dell’encefalo

Ad esempio, possono essere effettuati esami del sangue per verificare la presenza di altre cause della paralisi del nervo facciale quali ad esempio la malattia di Lyme e un esame del sangue e una radiografia toracica per verificare la presenza di sarcoidosi. Solitamente il medico riesce a escludere altre cause in base ai sintomi e ai risultati di questi esami.