Nevralgia del trigemino

Farmaci anticonvulsivanti o di altro tipo

Talvolta intervento chirurgico

Dal momento che gli episodi di dolore sono brevi e ricorrenti, gli analgesici normali solitamente non sono d’aiuto, ma possono essere utili altri farmaci, in particolare alcuni farmaci anticonvulsivanti assunti per via orale. (I farmaci anticonvulsivanti stabilizzano le membrane delle cellule nervose.) In genere viene provato per primo il farmaco anticonvulsivante carbamazepina. Se la carbamazepina non è efficace o presenta effetti collaterali intollerabili, possono essere prescritti oxcarbazepina, lamotrigina, gabapentin o fenitoina, anch’essi farmaci anticonvulsivanti.

In alternativa, si possono usare il baclofene (un farmaco impiegato per ridurre gli spasmi muscolari) oppure l’amitriptilina (un antidepressivo triciclico). Se l’amitriptilina ha effetti collaterali intollerabili, si può provare un altro antidepressivo triciclico.

L’iniezione di tossina botulinica (usata per paralizzare i muscoli o per trattare le rughe) vicino alla zona in cui si manifesta il dolore può essere d’aiuto, ma le evidenze della sua efficacia sono limitate.

Se gli attacchi di dolore sono frequenti e gravi, i medici possono utilizzare un blocco del nervo per alleviare temporaneamente il dolore fino a quando il farmaco somministrato per via orale non ha effetto. Viene iniettato un anestetico nel nervo allo scopo di bloccarne temporaneamente la funzione.

Se il dolore continua a essere intenso nonostante il trattamento farmacologico, si può ricorrere a un intervento chirurgico. Se la causa è un’arteria posizionata in modo anomalo, un chirurgo separa l’arteria dal nervo e colloca fra loro una piccola spugna. Questa procedura (chiamata decompressione vascolare) allevia solitamente il dolore per molti anni. Se la causa è un tumore, questo può essere rimosso chirurgicamente.

Se la persona soffre di dolori che non vengono alleviati da farmaci e l’intervento chirurgico viene reputato troppo rischioso, si può effettuare un blocco del nervo per determinare se altre procedure possano essere d’aiuto. Se l’iniezione di anestetico nel nervo allevia il dolore, l’interruzione del nervo può alleviare il dolore, a volte in modo permanente. Le interruzioni possono comportare:

La resezione chirurgica del nervo

La resezione del nervo con una sonda a radiofrequenza (che utilizza il calore) o un bisturi a raggi gamma

La compressione del nervo con un palloncino

La distruzione del nervo, iniettandovi un agente come il glicerolo

L’intervento chirurgico per alleviare il dolore, tuttavia, causa spesso intorpidimento facciale. Inoltre, il dolore spesso ritorna. Di conseguenza, le persone possono aver bisogno di essere sottoposte a molte procedure. Essere sottoposti a molte procedure può aumentare il rischio di sviluppare un dolore grave e difficile da trattare.