Il medico sospetta la malattia di Alzheimer sulla base di:

Sintomi riferiti

Esame obiettivo

Esami mentali

Il medico può fare anche altri esami, come analisi del sangue ed esami di diagnostica per immagini per vedere l’interno del cervello. Gli esami di diagnostica per immagini possono essere la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica per immagini (RMI). Questi esami aiutano il medico a capire se siano presenti anche altre condizioni trattabili come il delirio. I medici possono anche eseguire una puntura lombare per prelevare un campione di liquido cerebrospinale alla ricerca di sostanze anomale associate alla malattia di Alzheimer.