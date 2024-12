Panoramica sulle malattie da prioni

Le malattie da prioni sono rare patologie degenerative del cervello (e raramente di altri organi) progressive, letali e attualmente incurabili che derivano dalla trasformazione di una proteina in una forma anomala chiamata prione.

Prima di identificare i prioni, si pensava che patologie come la malattia di Creutzfeldt-Jakob e altre encefalopatie spongiformi fossero causate da virus. I prioni sono molto più piccoli dei virus e sono diversi dai virus, dai batteri e da tutte le cellule viventi perché non contengono materiale genetico.

Nelle malattie da prioni, una proteina normale chiamata proteina prionica cellulare (PrPC) cambia forma (si ripiega in modo errato) e diventa anormale. Questa proteina anormale è chiamata proteina prionica scrapie (PrPSc) o prione. La scrapie si riferisce alla malattia da prioni inizialmente osservata nelle pecore. La scrapie, deve il suo nome al fatto che le pecore tendono a graffiarsi contro lo steccato o altre strutture e si strappano la lana. La malattia fa sì che le pecore si comportino in altri modi bizzarri ed è fatale.

Alcuni dei prioni di nuova formazione resistono alla rottura da parte degli enzimi del cervello. Quindi si accumulano lentamente. Inoltre, causano la trasformazione di altre PrPC circostanti in prioni e il processo continua. Quando raggiungono un certo numero, ne risulta la malattia. I prioni non si ritrasformano mai in PrPC normali.

La PrPC è presente in tutte le cellule del corpo, con un’alta concentrazione nel cervello. Di conseguenza, la maggior parte delle malattie da prioni colpiscono il sistema nervoso in modo predominante o esclusivo. Il cambiamento più comune provocato dai prioni è la formazione di piccolissime bolle nelle cellule cerebrali che causa la formazione nel cervello di moltissimi forellini microscopici. Osservati al microscopio i campioni di tessuto cerebrale assomigliano a una spugna (da cui il termine spongiforme). Dopo un certo periodo (che può variare), le cellule colpite smettono di funzionare e muoiono.

Le malattie da prioni possono essere

Sporadiche: Manifestarsi spontaneamente, senza una ragione nota (più comune)

Familiari: Si ripetono all’interno di una famiglia

Acquisite: Vengono acquisite da materiale contaminato (non comune)

Malattie da prioni sporadiche Le malattie da prioni sporadiche sono le più comuni tra tutte le malattie da prioni umane e corrispondono all’85-90% dei casi. Esistono tre tipi di malattia da prioni sporadica: Malattia di Creutzfeldt-Jakob

Insonnia fatale

Prionopatia variabilmente sensibile alla proteasi La malattia sporadica di Creutzfeldt-Jakob è il tipo più comune di malattia da prioni sporadica. In tutto il mondo, la malattia sporadica di Creutzfeldt-Jakob si osserva con un tasso di circa 1 o 2 nuovi casi per ogni milione di persone ogni anno. Nelle malattie da prioni sporadiche, non è noto come si formi il primo prione. Tuttavia si sospetta che avvenga un errore nei processi cellulari (metabolismo cellulare) che causa il cambiamento spontaneo della forma della PrPC.

Malattie da prioni familiari Le malattie da prioni familiari comportano una mutazione nel gene della proteina PrPC che può essere ereditata. La mutazione rende la PrPC più soggetta a trasformarsi in prione. Esistono più di 50 mutazioni. Mutazioni diverse possono causare malattie da prioni diverse. Le malattie da prioni familiari sono quasi sempre ereditate come malattia autosomica dominante. Ciò significa che la mutazione non riguarda i cromosomi sessuali (X o Y) e che è necessario un solo gene con la mutazione della malattia, da uno dei genitori, perché si sviluppi la malattia. Esistono tre gruppi principali di malattie da prioni familiari: Malattia di Creutzfeldt-Jakob familiare

Insonnia fatale familiare

Malattia di Gerstmann-Sträussler-Scheinker È stata scoperta un’altra malattia da prioni familiare, che differisce dalle altre malattie da prioni perché provoca diarrea e colpisce i nervi di tutto il corpo anni prima che si sviluppino sintomi di malfunzionamento cerebrale. È descritta come malattia da prioni associata a diarrea e neuropatia autonoma.

Malattie da prioni acquisite Le malattie da prioni acquisite sono rare. Si sviluppano Quando un soggetto mangia carne proveniente da un bovino infettato da prioni, come nel caso della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (a volte detta versione umana della malattia della mucca pazza)

Quando viene trapiantato o innestato un organo o un tessuto contaminato da prioni generalmente associato al cervello

Quando viene iniettata una sostanza contaminata da prioni generalmente associata al cervello (come un ormone)

Quando viene effettuato un intervento chirurgico al cervello con strumenti contaminati da prioni

In rari casi, quando le persone ricevono una trasfusione di sangue contaminata da prioni Anche il kuru è una malattia da prioni acquisita. Insorgeva in passato nei nativi della Papua Nuova Guinea che praticavano il cannibalismo rituale. Non vi sono segnalazioni di diffusione da malattia da prioni attraverso il contatto casuale con persone affette dalla malattia. Malattie da prioni negli animali

Trattamento delle malattie da prioni Sollievo dei sintomi e misure di conforto Non esistono cure per le malattie da prioni, che sono tutte letali, solitamente entro pochi mesi o anni dopo la comparsa dei sintomi. Il trattamento si concentra su misure di conforto e sull’alleviamento dei sintomi. Diverse strategie possono aiutare i caregiver delle persone affette da malattia da prioni ad affrontare la demenza che ne consegue (vedere la barra laterale Creare un ambiente adatto per le persone con demenza). Se possibile, le persone che soffrono di una malattia da prioni devono redigere dichiarazioni anticipate di trattamento sul tipo di cure mediche che desiderano ricevere in fin di vita. Si raccomanda l’assistenza in hospice. I familiari di persone che hanno sviluppato la forma ereditaria della malattia possono beneficiare di consulenza genetica.