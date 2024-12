Encefalopatia traumatica cronica (CTE)

Valutazione medica

I medici sospettano la CTE in chi:

Ha subito vari traumi cranici

Lamenta i sintomi tipici del disturbo

Non presenta altre patologie che spiegano meglio i sintomi

Viene solitamente eseguito un esame di diagnostica per immagini, in genere una risonanza magnetica per immagini (RMI), per controllare la presenza di altri disturbi che potrebbero provocare sintomi simili. Tuttavia, non esistono esami che possano confermare la diagnosi di encefalopatia traumatica cronica.

La CTE può essere diagnosticata in modo certo solo tramite l’asportazione e l’esame al microscopio di un campione di tessuto cerebrale dopo il decesso, nel corso dell’autopsia.