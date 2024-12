Come viene effettuato il cateterismo cardiaco?

Il cateterismo cardiaco viene effettuato in un’unità speciale in ospedale. Normalmente si può tornare a casa dopo il test, salvo in caso il medico riscontri un problema che richiede il ricovero.

Una o due cannule vengono inserite direttamente in vena (linee EV), in modo da poter somministrare liquidi e farmaci

Il paziente viene collegato a strumenti che monitorano il cuore e la pressione arteriosa

L’esame viene effettuato da svegli, ma di solito viene somministrato un farmaco per via endovenosa per aiutare a tranquillizzare il paziente

Il medico inietta un farmaco per anestetizzare la pelle sopra l’arteria nel braccio o nell’inguine

Quando la pelle è insensibile, pratica una piccola incisione e inserire il catetere

Fa passare il catetere attraverso i vasi di grosso calibro fino al cuore

Inietta quindi l’agente di contrasto attraverso il catetere

Il contrasto viene visualizzato nei video radiografici osservati dal medico su un monitor

Il medico può anche usare cateteri dotati di alcuni strumenti sulla punta, come:

Una sonda ecografica o laser per esaminare o registrare immagini dell’interno dei vasi sanguigni

Strumenti da taglio per prelevare un piccolo campione del tessuto cardiaco da esaminare al microscopio (biopsia)

Dopo il cateterismo, verrà eseguita una medicazione speciale che applica pressione al braccio o all’inguine per controllare il sanguinamento.