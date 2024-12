Panoramica sulla sessualità

L’omosessualità è l’attrazione sessuale per le persone dello stesso sesso. Come l’eterosessualità, l’omosessualità deriva da complessi fattori biologici e dalle esperienze di una persona, determinando una capacità di essere eccitati sessualmente da persone dello stesso sesso. Come l’eterosessualità, l’omosessualità non è una questione di scelta. L’omosessualità viene ampiamente riconosciuta come una forma di orientamento sessuale presente sin dall’infanzia. Gli adolescenti possono avere esperienze con soggetti dello stesso sesso, ma ciò non implica necessariamente un orientamento di tipo omosessuale o bisessuale in età adulta (vedere Sviluppo della sessualità e del genere negli adolescenti).

Un sondaggio Gallup del 2022 sugli americani ha scoperto che la percentuale di adulti che si identificano come gay, lesbiche, bisessuali o transessuali è raddoppiata dal 2012 a un totale del 7,1%. Le proporzioni variano sostanzialmente in base alla fascia di età. Tra gli adulti che si identificano come gay, lesbiche, bisessuali o transessuali, il 91% dei nati tra il 1946 e il 1964 (“Baby Boomers”) si identifica come “etero/eterosessuale” rispetto al 76% di quelli nati tra il 1997 e il 2003 (“Generazione Z”). Vedere Gallup: LGBT Identification in U.S. Ticks Up to 7.1%.