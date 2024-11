Incongruenza di genere e disforia di genere

Per molti adulti o adolescenti, terapia ormonale di affermazione del genere e talvolta interventi chirurgici di conferma del genere (chirurgia mammaria, genitale o facciale)

Talvolta altri trattamenti (ad esempio, terapia della voce o elettrolisi)

Spesso la psicoterapia aiuta adolescenti e adulti ad affrontare eventuali problemi mentali o correlati alla transizione, ma non è obbligatoria

L’obiettivo del trattamento delle persone transgender con disforia di genere, secondo la World Association for Transgender Health, è arrivare a “trovarsi stabilmente a proprio agio con il proprio sé di genere, con l’obiettivo di ottimizzare la salute fisica, il benessere psicologico e la realizzazione personale complessivi”.

Alcuni adulti transgender sono soddisfatti cambiando la propria espressione di genere lavorando, vivendo e vestendosi in società in un modo che corrisponde alla propria identità di genere. Questo approccio è chiamato transizione sociale e può includere il cambiamento del proprio nome e l’ottenimento di un documento identificativo (come la patente di guida) che li aiuti a lavorare e a vivere in società come persone del sesso opposto.

La maggior parte degli adulti transgender che desidera sottoporsi a un trattamento medico vuole la terapia ormonale e/o un intervento chirurgico che renda il suo aspetto fisico simile a quello del genere con cui si identifica. Non desidera un trattamento psicologico. L’uso della psicoterapia per “convertire” l’identità transgender conclamata dal soggetto (la cosiddetta terapia riparativa o terapia di conversione) non è efficace e può essere dannoso.

Il trattamento medico o chirurgico, se somministrato, mira ad alleviare la sofferenza del soggetto e ad aiutarlo ad adattarsi piuttosto che a cercare di dissuaderlo dalla sua identità.

I trattamenti medici o chirurgici includono una combinazione dei seguenti:

Terapia ormonale di affermazione del genere

Elettrolisi

Terapia dei disturbi della voce

Chirurgia di affermazione del genere

Prima di iniziare la terapia ormonale o di sottoporsi a un intervento chirurgico, i pazienti devono discutere con il medico le opzioni per la preservazione della fertilità, se desiderano avere figli in futuro. Inoltre, la terapia ormonale può ridurre la fertilità, ma non è efficace come misura contraccettiva e i soggetti in terapia ormonale devono usare metodi contraccettivi secondo necessità.

La psicoterapia prima che i soggetti possano ricevere la terapia ormonale e/o sottoporsi all’intervento chirurgico di affermazione del genere non è più necessaria. Tuttavia, gli psicoterapeuti possono essere d’aiuto nei seguenti modi:

Determinando l’eventuale presenza di disturbi di salute mentale (come depressione o disturbo da uso di sostanze)

Aiutando le persone ad affrontare le reazioni negative di altre persone (come disapprovazione o discriminazione)

Aiutando le persone a trovare un modo per esprimere la propria identità di genere in modo confortevole

Eventualmente, sostenendoli quando si rivelano (ovvero informano gli altri della propria identità transgender) e durante la transizione a un altro genere

Chi nasce con genitali non chiaramente maschili o femminili (genitali ambigui; patologie intersesso) o presenta un’anomalia genetica, come la sindrome di Turner o la sindrome di Klinefelter, può lamentare vari gradi di disforia di genere. Quando però i bambini sono chiaramente e costantemente trattati e cresciuti come maschi o come femmine, anche quando i genitali sono ambigui, la maggior parte possiede un’identità di genere ben definita. Gli interventi chirurgici sui genitali dei bambini con genitali ambigui, se necessari, sono spesso rinviati fino a quando i bambini sono più grandi e possono prendere parte alle decisioni.

Terapia ormonale di affermazione del genere Alcuni disforici di genere, oltre ad adottare l’abbigliamento, il comportamento e le abitudini del sesso opposto, seguono anche opportune terapie ormonali per modificare i propri caratteri sessuali secondari: Nei soggetti ai quali è stato assegnato il sesso maschile alla nascita il trattamento con estrogeni, ormoni femminili, causa la crescita delle mammelle e altre variazioni nel corpo, come la riduzione dei peli facciali e corporei e la ridistribuzione del grasso sui fianchi.

Nei soggetti ai quali è stato assegnato il sesso femminile alla nascita il trattamento con testosterone, ormone maschile, determina cambiamenti come la crescita di peli sul viso, l’abbassamento del timbro vocale e modificazioni della distribuzione del grasso e dei muscoli corporei. Oltre agli effetti fisici, la terapia ormonale ha notevoli effetti psicologici positvi, come il sentirsi più a proprio agio, meno ansiosi e maggiormente in grado di interagire in base al genere preferito.