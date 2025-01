Fibrillation atriale et flutter atrial

La fibrillation atriale ou le flutter atrial peut se convertir spontanément en un rythme cardiaque normal. Chez certaines personnes, ces arythmies doivent être immédiatement converties en un rythme normal en appliquant de l’électricité (cardioversion). C’est le cas des personnes chez lesquelles la fibrillation atriale ou le flutter atrial cause une insuffisance cardiaque ou d’autres symptômes de faible débit cardiaque.

Avant de restaurer un rythme normal, comme il existe un risque qu’un caillot sanguin se détache et cause un accident vasculaire cérébral durant la conversion, des mesures doivent être prises pour prévenir les caillots sanguins.

Si la fibrillation atriale ou le flutter atrial est présent(e) depuis plus de 48 heures, les médecins administrent un anticoagulant, tel que la warfarine ou un anticoagulant oral non antagoniste de la vitamine K (NOAC, tel que l’apixaban, l’édoxaban, le rivaroxaban, le dabigatran), pendant au moins 3 semaines avant de tenter la conversion. Alternativement, ils peuvent administrer un anticoagulant à action brève, comme l’héparine, et effectuer une échocardiographie. Si l’échocardiographie ne détecte aucun caillot dans le cœur, la personne peut subir une conversion immédiatement. Si le rythme est clairement présent depuis moins de 48 heures, la personne ne reçoit pas d’anticoagulant avant la conversion. Toutefois, toutes les personnes doivent prendre un anticoagulant pendant au moins 4 semaines après la conversion.

Les méthodes de conversion sont les suivantes :

Choc électrique (cardioversion synchronisée)

Médicaments

Un choc électrique au cœur est la méthode la plus efficace. Le choc électrique est synchronisé pour n’être administré qu’à un certain point de l’activité électrique du cœur (cardioversion synchronisée) de façon à ne pas causer une fibrillation ventriculaire. La cardioversion est efficace dans 70 à 90 % des cas.

Certains médicaments anti-arythmiques (le plus souvent vernakalant, amiodarone, flécaïnide, procaïnamide, propafénone ou sotalol, voir le tableau Quelques médicaments utilisés pour traiter les arythmies) peuvent également rétablir un rythme normal. Toutefois, ces médicaments ne sont efficaces que dans 25 à 65 % des cas et causent souvent des effets secondaires.

Plus l’arythmie est présente depuis longtemps (surtout 6 mois ou plus), plus les atria sont dilatés, et plus la maladie cardiaque sous-jacente est grave, moins la conversion à un rythme normal par n’importe quelle méthode risque de réussir. Lorsque la conversion réussit, le risque de récidive est élevé, même sous traitement préventif par un médicament spécifique (typiquement l’un des médicaments utilisés afin de convertir l’arythmie en un rythme normal).