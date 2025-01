Dans le bloc atrioventriculaire du troisième degré, aucune impulsion issue des atria n’atteint les ventricules, et le rythme et la fréquence ventriculaires sont contrôlés par le nœud atrioventriculaire, le faisceau de His ou les ventricules eux-mêmes. Ces stimulateurs substitutifs sont plus lents que le stimulateur cardiaque naturel (nœud sinusal ou sino-atrial) et sont souvent irréguliers et peu fiables. Par conséquent, les ventricules battent très lentement, à moins de 50 battements par minute et parfois même à 30 battements par minute. Le bloc atrioventriculaire du troisième degré est un trouble du rythme cardiaque (arythmie) grave qui peut affecter la capacité de pompage du cœur. Une fatigue, des étourdissements, et des évanouissements sont fréquents. Les symptômes sont moins sévères lorsque les ventricules se contractent à une fréquence de plus de 40 battements par minute.

Bloc atrioventriculaire du troisième degré