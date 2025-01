Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

Le bloc de branche est un type de blocage de la conduction qui engage une interruption partielle ou complète du flux des impulsions électriques à travers les branches droite ou gauche.

(Voir aussi Présentation des troubles du rythme cardiaque et Présentation du bloc cardiaque.)

Le courant électrique qui contrôle la contraction du muscle cardiaque commence dans le nœud sinusal, circule dans les cavités supérieures du cœur (atria), puis va jusqu’aux cavités inférieures du cœur (ventricules) à travers une boîte de raccordement électrique appelée nœud atrioventriculaire (nœud AV). Le nœud AV est situé dans la partie inférieure de la paroi entre les atria près des ventricules et fournit la seule connexion électrique entre les atria et les ventricules. Le faisceau de His est un groupe de fibres qui conduit les impulsions électriques du nœud atrioventriculaire vers les cavités inférieures du cœur (ventricules). Le faisceau de His se divise en deux branches. La branche gauche conduit les impulsions vers le ventricule gauche, alors que la branche droite les conduit vers le ventricule droit. La conduction peut être bloquée au niveau de la branche gauche ou de la branche droite.

La branche gauche du faisceau se divise en deux branches, appelées fascicules antérieur et postérieur. Si la conduction est bloquée dans l’un de ces fascicules, le blocage est appelé hémibloc ou bloc fasciculaire.

Le bloc de branche ne cause généralement aucun symptôme. Le bloc de branche droit en soi n’est pas grave et peut se manifester chez des personnes apparemment en bonne santé. Toutefois, il peut aussi indiquer une lésion cardiaque importante due, par exemple, à une crise cardiaque antérieure.

Le bloc de branche gauche tend à être plus grave. Chez les adultes âgés, il indique souvent une maladie des artères coronaires due à l’athérosclérose.

Le bloc de branche peut être détecté par une électrocardiographie (ECG). Chaque type de bloc produit un schéma caractéristique.

Le bloc de branche lui-même ne nécessite généralement aucun traitement, sauf si toutes les branches sont bloquées. Cependant, si le bloc a été causé par une maladie cardiaque sous-jacente, cette maladie peut nécessiter un traitement.