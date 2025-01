Réanimation cardiopulmonaire

Prévention de futurs épisodes

La fibrillation ventriculaire doit être traitée en urgence absolue. La réanimation cardiopulmonaire (RCP) doit être commencée le plus rapidement possible Elle doit être suivie d’une défibrillation (choc électrique administré à la poitrine), dès que le défibrillateur est disponible. Le fait d’avoir des défibrillateurs automatisés externes (DAE) à disposition peut donc être l’un des moyens les plus efficaces pour sauver la vie des personnes victimes d’un arrêt cardiaque. Des médicaments utilisés pour traiter les troubles du rythme cardiaque (voir le tableau Quelques médicaments utilisés pour traiter les arythmies) peuvent ensuite être administrés pour maintenir un rythme cardiaque normal.

Lorsqu’une fibrillation ventriculaire se produit quelques heures après une crise cardiaque chez des personnes qui ne sont pas en état de choc et qui ne présentent pas d’insuffisance cardiaque, une défibrillation rapide rétablit le rythme normal dans environ 99 % des cas et le pronostic est bon. L’apparition d’un choc et d’une insuffisance cardiaque est le signe d’une lésion grave des ventricules. Si les ventricules sont gravement endommagés, dans la plupart des cas, une cardioversion, même rapide, ne permet pas la réanimation, et de nombreux survivants réanimés meurent sans retrouver une fonction normale.

Les personnes réanimées avec succès après une fibrillation ventriculaire sont à haut risque de subir un autre épisode. Si la fibrillation ventriculaire est provoquée par un trouble réversible, celui-ci doit être traité. Sinon, un défibrillateur cardioverteur implantable (DCI) est implanté chirurgicalement pour administrer un choc afin de traiter la fibrillation si elle se reproduit. Les DCI surveillent continuellement la fréquence et le rythme du cœur, détectent automatiquement une fibrillation ventriculaire, et produisent un choc pour convertir l’arythmie en rythme normal. Ces patients prennent également des médicaments pour éviter les récidives.