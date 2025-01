La tachycardie ventriculaire est traitée si elle provoque des symptômes ou lorsque les épisodes durent plus de 30 secondes, même en l’absence de symptômes.

Les personnes qui ont des symptômes, en particulier si la pression artérielle est trop basse, requièrent une cardioversion immédiate (un choc électrique pour convertir le rythme du cœur en rythme normal).

Les personnes sans symptômes mais qui ont souffert d’une tachycardie ventriculaire durant plus de 30 secondes doivent être traitées par cardioversion ou avec des médicaments intraveineux.

Comme la cardioversion est douloureuse, une sédation est nécessaire, mais la cardioversion est presque toujours efficace et, à part l’inconfort, entraîne peu d’effets secondaires.

Les médicaments ne sont pas inconfortables mais ne sont pas aussi efficaces ou rapides que la cardioversion pour arrêter les troubles du rythme cardiaque (arythmie) et sont plus susceptibles de causer des effets secondaires. Les médicaments les plus couramment utilisés sont la procaïnamide, l’amiodarone, et la lidocaïne (voir le tableau Quelques médicaments utilisés pour traiter les arythmies).