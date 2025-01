Les personnes qui développent une tachycardie ventriculaire avec torsades de pointes peuvent présenter des palpitations (perception des battements cardiaques) et ressentir des étourdissements ou s’évanouir. Les salves de torsades de pointes de la tachycardie ventriculaire s’arrêtent généralement spontanément, mais récidivent fréquemment. La fibrillation ventriculaire cause un arrêt cardiaque et un effondrement soudain.