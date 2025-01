Tachycardie paroxystique supraventriculaire (TSV, TPSV)

Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

La tachycardie paroxystique supraventriculaire (également appelée tachycardie supraventriculaire par réentrée) est un rythme cardiaque rapide et régulier (160 à 220 battements par minute) qui débute et s’arrête brutalement et qui a son origine au niveau du tissu cardiaque autre que celui des ventricules.

La plupart des personnes souffrent d’une sensation des battements cardiaque (palpitations) gênante, d’essoufflement et de douleur thoracique.

Les épisodes peuvent souvent être arrêtés par des manœuvres qui stimulent le nerf vague, ce qui ralentit le rythme cardiaque.

Des médicaments sont parfois administrés pour arrêter l’épisode.

(Voir aussi Présentation des troubles du rythme cardiaque.)

La tachycardie paroxystique supraventriculaire est fréquente chez les jeunes personnes et est plus gênante que dangereuse. Elle peut être causée par un effort vigoureux.

La tachycardie paroxystique supraventriculaire peut être déclenchée par un battement cardiaque prématuré qui active le cœur de manière répétée et à un rythme rapide. Cette activation répétée et rapide peut être provoquée par plusieurs malformations présentes dès la naissance. Il peut y avoir deux voies électriques dans le nœud atrioventriculaire, qui est la boîte de raccordement électrique entre les cavités supérieures (atria) et les cavités inférieures (ventricules) du cœur. Parfois, il existe une voie électrique anormale entre les atria et les ventricules. Beaucoup plus rarement, les atria produisent des impulsions trop rapides ou circulantes.

Le système de conduction Vidéo

Le rythme cardiaque rapide a tendance à commencer et s’arrêter subitement et peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Il est presque toujours ressenti comme une prise de conscience désagréable des battements cardiaques, comme si le cœur battait plus fort ou plus vite (palpitations). Il est souvent associé à d’autres symptômes, comme une faiblesse, des vertiges, une gêne respiratoire ou une douleur thoracique. En général, le cœur est par ailleurs normal.

Le médecin confirme le diagnostic en effectuant une électrocardiographie (ECG).

Traitement de la TPSV Manœuvres et médicaments pour ralentir la fréquence cardiaque ou restaurer un rythme normal

Parfois ablation par radiofréquence Les épisodes de tachycardie paroxystique supraventriculaire peuvent souvent être arrêtés par une parmi plusieurs manœuvres qui stimulent le nerf vague et donc réduisent le rythme cardiaque. Ces manœuvres sont généralement réalisées ou supervisées par un médecin, mais souvent, les personnes qui souffrent de manière répétée d’arythmie apprennent à les effectuer elles-mêmes. Les manœuvres incluent Forcer comme en cas d’émission de selles difficile

Frotter le cou juste en dessous de l’angle de la mâchoire (ce qui stimule une zone sensible sur l’artère carotide appelée sinus carotidien)

Plonger le visage dans une bassine remplie d’eau glacée Ces manœuvres sont plus efficaces si elles sont exécutées peu de temps après le début de l’arythmie. Les médecins peuvent apprendre aux personnes à réaliser ces manœuvres, si nécessaire. Si elles sont inefficaces, si l’arythmie provoque des symptômes graves, ou si l’épisode dure plus de 20 minutes, il est conseillé de contacter un médecin pour arrêter l’épisode. Les médecins parviennent en général à arrêter rapidement un épisode en injectant un médicament par voie intraveineuse (en général de l’adénosine, du vérapamil ou du diltiazem). Dans de rares cas, les médicaments sont inefficaces et la cardioversion (administration d’un choc électrique au cœur) peut s’avérer nécessaire. Il est plus difficile de prévenir un épisode que de le traiter. Quand les épisodes sont fréquents ou gênants, les médecins recommandent généralement une ablation par cathéter. Pour cette procédure, des ondes radio, des impulsions laser, un courant électrique à haute tension ou du froid sont administrés au moyen d’un cathéter inséré dans le cœur. L’énergie ou la température froide détruit le tissu d’où provient la tachycardie paroxystique supraventriculaire. Si l’ablation par cathéter n’est pas possible, à peu près n’importe quel anti-arythmique peut être efficace. Les médicaments les plus couramment utilisés comprennent les bêtabloquants, la digoxine, le diltiazem, le vérapamil, la propafénone et la flécaïnide (voir le tableau Quelques médicaments utilisés pour traiter les arythmies).