Une extrasystole atriale est un battement cardiaque supplémentaire provoqué par l’activation électrique des atria (cavités supérieures du cœur) au niveau d’un site anormal, avant la survenue d’un battement normal.

(Voir aussi Présentation des troubles du rythme cardiaque.)

Les extrasystoles atriales se rencontrent chez de nombreuses personnes en bonne santé et n’entraînent que rarement des symptômes. Les extrasystoles atriales sont fréquentes en cas de maladies pulmonaires (comme la bronchopneumopathie chronique obstructive) et le sont plus chez les adultes âgés que chez les plus jeunes. Ces battements peuvent être provoqués ou aggravés par la consommation de café, de thé ou d’alcool, ainsi que par l’emploi de certains remèdes contre le rhume, le rhume des foins ou l’asthme.

Les extrasystoles atriales ne provoquent que rarement des symptômes. Parfois, la personne ressent ses battements cardiaques (palpitations).

Les extrasystoles atriales peuvent être soupçonnées durant un examen clinique montrant un pouls irrégulier et sont confirmées par l’électrocardiographie (ECG).

Traitement des extrasystoles atriales Parfois, médicaments anti-arythmiques Dans de rares cas, quand les extrasystoles atriales surviennent souvent et provoquent des palpitations intolérables, le traitement devient nécessaire. Les médicaments anti-arythmiques sont généralement efficaces (voir le tableau Quelques médicaments utilisés pour traiter les arythmies). Si la cause est identifiée, elle est traitée.