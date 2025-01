Syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)

Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

Le syndrome de Wolff-Parkinson-White est une maladie où est présente, dès la naissance, une connexion électrique supplémentaire entre les atria et les ventricules. La personne peut subir des épisodes de battements cardiaques très rapides.

La plupart des personnes ressentent leurs battements cardiaques (palpitations), et certaines se sentent affaiblies ou essoufflées.

Le diagnostic est basé sur une électrocardiographie.

Les épisodes peuvent généralement être arrêtés par des manœuvres qui stimulent le nerf vague, ce qui ralentit le rythme cardiaque.

Le syndrome de Wolff-Parkinson-White est le plus fréquent des nombreux troubles engageant une voie de conduction supplémentaire (accessoire) entre les atria et les ventricules. La voie accessoire rend plus probables les troubles du rythme cardiaque (arythmies).

La voie anormale à l’origine du syndrome de Wolff-Parkinson-White est présente dès la naissance, mais les arythmies ne se manifestent en général que durant l’adolescence ou chez le jeune adulte. Cependant, les arythmies peuvent survenir au cours de la première année de vie ou après 60 ans.

Le système de conduction Vidéo

Symptômes du syndrome de WPW Le syndrome de Wolff-Parkinson-White est une cause fréquente de tachycardie paroxystique supraventriculaire. Très rarement, ce syndrome provoque un rythme cardiaque extrêmement rapide et potentiellement mortel pendant la fibrillation atriale. Si les nourrissons développent des arythmies dues à ce syndrome, ils peuvent devenir essoufflés ou léthargiques, perdre leur appétit, ou présenter des pulsations de thorax rapides et visibles. Une insuffisance cardiaque peut se développer. En général, quand des adolescents ou des personnes d’une vingtaine d’années présentent pour la première fois une arythmie due à ce syndrome, il s’agit d’un épisode de palpitations qui débute brutalement, souvent lors d’un effort physique. Il peut ne durer que quelques secondes ou persister pendant plusieurs heures. Dans la plupart des cas, le rythme cardiaque très rapide est très inconfortable et inquiétant. Certaines personnes s’évanouissent. Lorsque des épisodes de tachycardie paroxystique supraventriculaire due à un syndrome de Wolff-Parkinson-White surviennent chez des personnes plus âgées, ils provoquent en général plus de symptômes, comme un évanouissement, un essoufflement et une douleur thoracique. Fibrillation atriale et syndrome de Wolff-Parkinson-White La fibrillation atriale peut être particulièrement dangereuse en cas de syndrome de Wolff-Parkinson-White. La voie accessoire peut conduire les impulsions rapides vers les ventricules à un rythme beaucoup plus rapide que celui de la voie normale (à travers le nœud atrioventriculaire). Il en résulte une fréquence ventriculaire extrêmement rapide et potentiellement mortelle. Le cœur est non seulement très peu efficace lorsqu’il bat aussi rapidement, mais ce rythme cardiaque extrêmement élevé peut également évoluer en une fibrillation ventriculaire, qui est mortelle si elle n’est pas rapidement traitée.

Diagnostic du syndrome de WPW Électrocardiographie Comme le syndrome de Wolff-Parkinson-White modifie le schéma d’activation électrique dans le cœur, il peut être diagnostiqué par une électrocardiographie (ECG), qui enregistre l’activité électrique du cœur.

Traitement du syndrome de WPW Manœuvres et médicaments pour convertir le rythme cardiaque

Parfois, ablation Les épisodes de tachycardie paroxystique supraventriculaire dus au syndrome de Wolff-Parkinson-White peuvent souvent être arrêtés par l’une des manœuvres qui stimulent le nerf vague et donc ralentissent le rythme cardiaque. Les manœuvres incluent Forcer comme en cas d’émission de selles difficile

Frotter le cou juste en dessous de l’angle de la mâchoire (ce qui stimule une zone sensible sur l’artère carotide appelée sinus carotidien)

Plonger le visage dans une bassine remplie d’eau glacée Ces manœuvres sont plus efficaces si elles sont exécutées peu de temps après le début de l’arythmie. Les médecins peuvent apprendre aux personnes à réaliser ces manœuvres, si nécessaire. Lorsqu’elles sont inefficaces, des médicaments, comme le vérapamil, le diltiazem et l’adénosine, sont en général administrés par voie intraveineuse pour arrêter l’arythmie. Des anti-arythmiques peuvent alors être pris indéfiniment pour prévenir de nouveaux épisodes de rythme cardiaque rapide (voir le tableau Quelques médicaments utilisés pour traiter les arythmies). Chez les nourrissons et les enfants de moins de 10 ans, la digoxine peut être administrée pour supprimer les épisodes de tachycardie paroxystique supraventriculaire dus au syndrome de Wolff-Parkinson-White. Cependant, les adultes atteints de ce syndrome ne doivent pas prendre de digoxine car elle peut faciliter la conduction par la voie accessoire et augmenter le risque qu’une fibrillation atriale induise une fibrillation ventriculaire. L’administration de la digoxine est, pour cette raison, en général arrêtée avant la puberté chez les personnes qui présentent ce syndrome. Ablation La destruction de la voie de conduction accessoire par ablation par cathéter (administration d’énergie à l’aide d’ondes radio, d’impulsions laser ou de courant électrique à haute tension, ou congélation par le froid, au moyen d’un cathéter inséré dans le cœur) réussit dans la grande majorité des cas. Le risque de décès pendant la procédure est inférieur à 1 sur 1 000. L’ablation est particulièrement utile chez les jeunes qui devraient autrement prendre des anti-arythmiques à vie.