Destruction de tissu cardiaque anormal (ablation)

Il existe de nombreuses causes aux troubles du rythme cardiaque (arythmies). Certaines arythmies sont inoffensives et ne nécessitent pas de traitement. Parfois, les arythmies s’arrêtent d’elles-mêmes ou avec des changements de mode de vie, comme le fait d’éviter l’alcool, la caféine (dans les boissons et les aliments) et le tabagisme. D’autres arythmies sont dangereuses ou suffisamment gênantes pour nécessiter un traitement. L’ablation est un type de traitement. Les autres traitements des arythmies comprennent l’insertion d’un stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur cardioverteur implantable (DCI), la cardioversion-défibrillation ou l’utilisation de médicaments anti-arythmiques.

Certains types d’arythmie sont dus à une zone anormale localisée dans le système électrique du cœur. La destruction ou le retrait de cette zone (ablation) peut parfois éliminer l’arythmie.

Le plus souvent, la zone anormale est détruite par ablation par radiofréquence. L’ablation par radiofréquence consiste à envoyer de l’énergie à une fréquence spécifique à l’aide d’un cathéter dont la pointe est munie d’une électrode minuscule et qui est introduit dans le cœur. L’ablation peut également être réalisée en congelant le tissu (cryoablation), en détruisant le tissu au laser (ablation au laser) ou en appliquant de courtes décharges d’énergie électrique à haute tension (ablation par champ électrique pulsé).

Plus rarement, cette région est détruite ou excisée chirurgicalement à cœur ouvert. Une intervention chirurgicale est parfois nécessaire quand l’ablation au cathéter n’a pas réussi. Elle est également pratiquée quand le patient doit subir une chirurgie cardiaque pour une autre raison, le remplacement d’une valvule cardiaque par exemple.

Avant de réaliser l’ablation, les médecins réalisent un examen électrophysiologique afin d’identifier la zone précise qui doit être détruite ou retirée.

Le succès de l’ablation varie selon les différentes arythmies, allant de 60 à 80 % pour les arythmies les plus difficiles à traiter (fibrillation atriale, tachycardie atriale et tachycardie ventriculaire) et de 90 à 95 % pour les arythmies plus réactives (tachycardies supraventriculaires). L’intervention dure plusieurs heures et le patient peut souvent rentrer chez lui le jour même.