Übersicht über Gastroenteritis

Viren sind die häufigste Ursache von Gastroenteritis in den Vereinigten Staaten. Bestimmte Viren infizieren Zellen in der Dünndarmschleimhaut, dort vermehren sie sich und verursachen wässrigen Durchfall, Erbrechen und Fieber.

Vier Virustypen verursachen Gastroenteritis: Norovirus, Rotavirus, Astrovirus sowie enterisches (intestinales) Adenovirus.

Die meisten viralen Gastroenteritis-Infektionen werden durch Folgendes verursacht:

Das Astrovirus kann Menschen in jedem Alter infizieren, betrifft jedoch hauptsächlich Säuglinge und Kleinkinder. In gemäßigten Klimazonen tritt die Infektion am häufigsten in den Wintermonaten auf. In tropischen Klimazonen kommt es in den Sommermonaten häufiger zu Infektionen. Sie werden durch fäkal-orale Übertragung verbreitet. Die Symptome beginnen 3 bis 4 Tage nach der Ansteckung.

Das Adenovirus ist die vierthäufigste Ursache einer viralen Gastroenteritis in der Kindheit. Es betrifft am häufigsten Kinder unter 2 Jahren. Infektionen ereignen sich das ganze Jahr und nehmen im Sommer leicht zu. Verbreitet wird die Infektion durch fäkal-orale Übertragung und in Atemtröpfchen, wie sie beim Husten produziert werden. Die Ansteckung erfolgt dann über diese Tröpfchen, indem in der Nähe befindliche Personen die Bakterien einatmen. Die Symptome beginnen 3 bis 10 Tage nach der Ansteckung.

Andere Viren (wie das Zytomegalievirus und das Enterovirus) können eine Gastroenteritis bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem verursachen.