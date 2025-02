Gastroenteritis bei Kindern

Viren sind die häufigste Ursache von Gastroenteritis in den Vereinigten Staaten. Vier Gattungen von Viren verursachen die meisten Gastroenteritis-Infektionen. Die zwei häufigsten Gattungen sind:

Norovirus (in den Vereinigten Staaten am meisten verbreitet)

Rotavirus (weltweit am häufigsten)

Die meisten anderen Viruserkrankungen werden durch humane Astroviren oder Adenoviren verursacht.

Mit einer viralen Gastroenteritis stecken sich Kinder meist bei anderen Kindern an, u. a. in Kindertagesstätten, Schulen und an anderen Orten, wo viele Kinder aufeinandertreffen. Eine virale Gastroenteritis ist sehr ansteckend und verbreitet sich besonders leicht von Kind zu Kind.

Die virale Gastroenteritis wird häufig durch fäkal-orale Übertragung verbreitet. Fäkal-oral bedeutet, dass die Viren im Durchfall (Fäkalien) von einer infizierten Person in den Mund einer anderen Person gelangen. Natürlich nehmen die Menschen den Stuhlgang nicht direkt auf. Kinder mit Durchfall und/oder deren Aufsichtspersonen können den infizierten Stuhlgang an ihren Händen haben (insbesondere wenn sie ihre Hände nicht gründlich waschen). Wenn die Personen dann Objekte (wie eine Windel, ein Spielzeug oder Nahrung) berühren, werden diese auch mit dem infizierten Stuhl verunreinigt. Andere Kinder, die das Objekt berühren und dann ihre Hände und Finger in die Nähe von Mund und Nase bringen oder in diese stecken, werden mit dem Virus infiziert. Die virale Gastroenteritis kann aber auch durch Niesen, Husten und Spucken übertragen werden.

Das Norovirus ist, seit die Impfung für das Rotavirus eingeführt wurde, die häufigste Ursache einer Gastroenteritis bei allen Altersgruppen in den USA, auch bei Kindern. Dieses Virus befällt häufig Kinder im Alter zwischen 6 und 18 Monaten. Zu Infektionen kommt es das ganze Jahr über, am häufigsten jedoch von November bis April. Die meisten Personen infizieren sich nach dem Schlucken von verunreinigter Nahrung oder Wasser. Da das Norovirus stark ansteckend ist, kann sich die Infektion leicht von Mensch zu Mensch ausbreiten. Das Norovirus ist für die meisten Fälle von Gastroenteritis-Epidemien auf Kreuzfahrtschiffen und in Pflegeheimen verantwortlich.

Das Rotavirus ist weltweit die häufigste Ursache von schwerem, dehydrierendem Durchfall bei Säuglingen und Kindern. Die Häufigkeit hat seit der Einführung der Rotavirus-Impfungen abgenommen. Normalerweise sind Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 3 bis 15 Monaten von einer Infektion mit Rotaviren betroffen. Es ist hoch ansteckend. Die meisten Infektionen werden durch fäkal-orale Übertragung verbreitet. Die Infektion kann sich von infizierten Säuglingen auf Erwachsene ausbreiten. In gemäßigten Klimazonen treten die meisten Infektionen mit dem Rotavirus im Winter und im Frühling auf. In den Vereinigten Staaten begann vor Verfügbarkeit der Rotavirus-Impfstoffe die Welle mit Rotavirus-Infektionen üblicherweise im Südwesten im Dezember und endete im Nordosten im April oder Mai. Heute ist die Krankheit weniger vorhersehbar und kann das ganze Jahr über auftreten.

Das Astrovirus kann Menschen in jedem Alter infizieren, betrifft jedoch hauptsächlich Säuglinge und Kleinkinder. In gemäßigten Klimazonen tritt die Infektion am häufigsten in den Wintermonaten auf, in tropischen Regionen häufiger in den Sommermonaten. Sie werden durch fäkal-orale Übertragung verbreitet.

Das Adenovirus betrifft am häufigsten Kinder unter 2 Jahren. Infektionen ereignen sich das ganze Jahr und nehmen im Sommer leicht zu. Die Infektion wird sowohl durch fäkal-orale Übertragung als auch durch ausgeatmete Tröpfchen übertragen.