Kryptosporidiose ist eine Darminfektion, die von dem einzelligen Parasiten Cryptosporidium verursacht wird. Die Hauptsymptome sind Bauchkrämpfe und Durchfall.

Menschen erwerben diese Infektion durch die Aufnahme von kontaminiertem Wasser oder kontaminierter Nahrung oder durch Kontakt mit infizierten Menschen oder Tieren.

Bauchkrämpfe und wässriger Durchfall können plötzlich beginnen, manchmal begleitet von Übelkeit, Erbrechen, Fieber und Schwäche.

Ärzte diagnostizieren diese Infektion, indem sie eine Stuhlprobe nach Anzeichen des Parasiten untersuchen oder analysieren.

Gesunde Menschen erholen sich häufig von selbst, müssen aber manchmal auch mit einem antiparasitären Medikament behandelt werden.

Menschen mit dem humanen Immundefizienz-Virus (HIV) oder einem geschwächten Immunsystem leiden möglicherweise auch noch nach der Behandlung mit einem antiparasitären Medikament an Durchfall.

Adäquate sanitäre Verhältnisse und Händewaschen können helfen, eine Ausbreitung der Infektion zu vermeiden, genauso wie das Abkochen von Wasser, bevor man es trinkt.

Cryptosporidium-Parasiten sind Einzeller bzw. Protozoen, die den Menschen und viele Tierarten weltweit infizieren.

Eine Kryptosporidiose kann sich zugezogen werden durch:

Aufnahme von Eiern der Cryptosporidium -Parasiten über Wasser oder Nahrungsmittel, die mit menschlichen oder tierischen Fäkalien kontaminiert sind

Aufnahme von Parasiten aus der Erde oder über einen Gegenstand, der mit Eiern kontaminiert ist

Aufnahme von Parasiten durch engen Kontakt mit infizierten Menschen oder Tieren

Die dickwandigen Eier der Kryptosporidien sind sehr widerstandsfähig und finden sich häufig in Schwimmbädern, Whirlpools, Wasserparks, Seen und Flüssen auf der ganzen Welt. Der Parasit wird durch Einfrieren und die übliche Chlorkonzentration in Schwimmbecken oder Trinkwasser nicht abgetötet.

Wenn die Eier verschluckt werden, gelangen sie in den Darm, wo sie eine unreife Form des Parasiten freisetzen, der in die den Darm auskleidenden Zellen eindringt. Der Parasit entwickelt sich weiter, vermehrt sich und produziert Eier. Die Betroffenen scheiden die Eier daraufhin im Kot aus. Bereits eine geringe Zahl an Cryptosporidium-Eiern reicht aus, um eine Infektion auszulösen. Wegen der enormen Anzahl an Kryptosporidien, die eine infizierte Person oder ein infiziertes Tier im Stuhl absondern kann (10–100 Millionen), und weil eine Infektion bereits nach Aufnahme von einigen wenigen Organismen ausgelöst werden kann, breitet sich die Infektion rasch von Mensch zu Mensch aus, z. B. in Tagesstätten oder Streichelzoos.

Lebenszyklus der Kryptosporidien Bild Bild mit freundlicher Genehmigung der Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

Kryptosporidiose ist eine häufige Ursache von Durchfall bei Kindern in Gebieten, die in unhygienischen Verhältnissen leben. Die Krankheit kommt manchmal auch bei Reisenden in solchen Regionen vor. Kryptosporidiose verursacht auch Durchfallausbrüche in den Vereinigten Staaten, wo die häufigsten Ursachen das Schlucken von kontaminiertem Wasser in Schwimmbädern oder Wasserspielplätzen, der Kontakt mit infizierten Rindern und der Kontakt mit infizierten Personen in Kinderbetreuungseinrichtungen umfassen.

Menschen mit geschwächtem Immunsystem, insbesondere Patienten mit fortgeschrittener HIV-Erkrankung, sind anfällig für Kryptosporidiose und es ist wahrscheinlicher, dass sie einen schweren, persistierenden Verlauf der Krankheit haben.

Wussten Sie ...

Symptome der Kryptosporidiose Symptome einer Kryptosporidiose können plötzlich 7 Tage nach der Infizierung beginnen und beinhalten hauptsächlich Bauchkrämpfe und wässrigen Durchfall. Es ist auch möglich, dass Übelkeit, Erbrechen, Appetitverlust und Schwäche auftreten. Die Symptome dauern in der Regel ein bis zwei Wochen an und lassen dann nach. Die Betroffenen können noch mehrere Wochen lang Eier im Stuhl ausscheiden, nachdem die Symptome verschwunden sind. Bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem können Kryptosporidiose-Symptome schrittweise beginnen, und der Durchfall kann von leicht bis schwer variieren (mehr als 5 bis 10 Liter wässriger Durchfall am Tag bei Menschen mit HIV) und lange Zeit anhalten. Kryptosporidiose wird bei Kindern in Gebieten mit schlechten hygienischen Verhältnissen auch mit Unterernährung in Verbindung gebracht.

Diagnose der Kryptosporidiose Stuhltests Zur Diagnose von Kryptosporidiose sendet der Arzt eine Stuhlprobe ein, die auf ein vom Parasiten freigesetztes Protein (Antigentest) oder auf parasitäres Erbgut (DNS) untersucht wird. Ein anderer Ansatz ist, den Stuhl unter dem Mikroskop auf Cryptosporidium-Eier zu untersuchen. Diese Methode ist aber weniger zuverlässig, und es könnten mehrere Stuhlproben nötig sein, um den Parasiten zu finden. Spezielle Methoden können eingesetzt werden, um die Chancen zu steigern, dass die Eier identifiziert werden. Der Arzt kann einen biegsamen Beobachtungsschlauch (Endoskop) einsetzen, um den oberen Teil des Verdauungstraktes bis und mit dem ersten Teil des Dünndarms (Duodenum bzw. Zwölffingerdarm) zu untersuchen, wenn diagnostische Stuhluntersuchungen keine Ursache für den anhaltenden Durchfall ergeben. Bei diesem Verfahren kann eine Gewebeprobe entnommen werden (Biopsie), die anschließend untersucht und analysiert wird. Etwaige Kryptosporidien können in einer Biopsieprobe aus dem Darm erkannt werden.

Behandlung der Kryptosporidiose Menschen mit einem normalen Immunsystem und schwerem oder anhaltendem Durchfall werden mit Nitazoxanid zum Einnehmen behandelt.

Bei HIV-Patienten wird die HIV-Infektion behandelt und manchmal Nitazoxanid zur Linderung der Symptome verordnet.

Bei starkem Durchfall werden Flüssigkeit und ein Durchfallmedikamente verordnet. Menschen mit einem gesunden Immunsystem erholen sich normalerweise von selbst. Wenn bei solchen Personen schwerer oder anhaltender Durchfall auftritt, kann die Gabe von oralem Nitazoxanid (ein Antiparasitikum) das Abklingen der Infektion beschleunigen. Bei immunsupprimierten Patienten hat sich kein Medikament als wirksam erwiesen. Bei Patienten mit HIV kommt der Behandlung der HIV-Infektion (mit antiretroviralen Medikamenten) oberste Priorität zu. Wenn eine solche Behandlung das geschwächte Immunsystem stärkt, verringert sich in der Regel auch der Durchfall. Obwohl Nitazoxanid bei HIV-Patienten die Kryptosporidiose nicht heilen kann, kann es Durchfall und andere Symptome lindern. Ärzte können es auch mit Paromomycin oder einer Kombination aus Paromomycin und Nitazoxanid versuchen, um die Symptome zu lindern. Menschen mit schwerem Durchfall müssen eventuell mit Infusionen behandelt werden.