Albendazol oder Fumagillin

Bei HIV-Infizierten auch antiretrovirale Medikamente

Albendazol (zur Einnahme) und Fumagillin (als Augentropfen) bei einer Augeninfektion

Wenn das Immunsystem normal funktioniert, verschwinden leichte Fälle einer Mikrosporidiose in der Regel auch ohne Behandlung wieder.

Bei Menschen mit HIV ist eine möglichst wirksame Behandlung der HIV-Infektion mit antiretroviralen Medikamenten absolut wichtig. Eine solche Behandlung kann das geschwächte Immunsystem stärken, was in der Regel dazu beiträgt, den Durchfall und andere Symptome unter Kontrolle zu bringen. Ebenso ist es wichtig, dass etwaige andere Ursachen für eine Immunsuppression rückgängig gemacht werden.

Die antimikrobielle Behandlung der Mikrosporidiose hängt davon ab, welche Mikrosporidien-Spezies die Infektion verursacht, ob das Immunsystem des Betroffenen und die beteiligten Organe normal funktionieren, und welche Organe betroffen sind. Durch die Einnahme von Albendazol lässt sich der Durchfall unter Kontrolle bringen, wenn die für die Darminfektion verantwortliche Art darauf anspricht. Das Medikament beseitigt die Infektion jedoch nicht und hat schwerwiegende Nebenwirkungen, einschließlich einer Knochenmarksuppression (wodurch weniger Blutzellen im Knochenmark gebildet werden) und einer Leberentzündung (Hepatitis).

Albendazol wird auch zur Behandlung einer Mikrosporidiose eingesetzt, die die Haut oder Muskeln betrifft oder sich im ganzen Körper ausgebreitet hat, sofern der Erreger der Infektion darauf anspricht.

Fumagillin in Tablettenform wird zur Kontrolle von Durchfall eingesetzt, wenn die für die Infektion verantwortlichen Mikrosporidien darauf ansprechen, kann aber ebenfalls schwere Nebenwirkungen auslösen. Fumagillin ist in den Vereinigten Staaten nicht in Tablettenform erhältlich.

Augeninfektionen werden mit Albendazol zum Einnehmen und Fumagillin als Augentropfen behandelt. Augentropfen mit Fluorchinolon oder Voriconazol sind manchmal zweckdienlich. Wenn diese Medikamente keine Linderung der Symptome ergeben, kann ein chirurgischer Eingriff nötig werden, um die Hornhaut zu reparieren (Keratoplastik).