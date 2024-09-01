Spezifische Krankheitsbilder

Personen mit Angina pectoris, Herzinsuffizienz oder bestimmten Herzrhythmusstörungen, die in Ruhe oder bereits bei nur geringer Belastung Symptome haben, sollten auf das Reisen verzichten. Personen, die vor Kurzem einen Herzinfarkt erlitten hatten, werden angewiesen, die Reise abhängig von der Schwere des Herzinfarkts auf später zu verschieben. Der Betroffene sollte den Arzt fragen, ob und für wie lange er warten sollte. Personen mit schwerer oder sich verschlimmernder Angina sollten nicht reisen. Ihre Symptome könnten sich verschlechtern, da im Flugzeug in großen Höhenlagen weniger Sauerstoff vorhanden ist.

Herzkranke Reisende sollten immer eine Kopie ihres letzten Elektrokardiogramms (EKG) mit sich führen. Träger von Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren und Koronarstents sollten einen entsprechenden Ausweis oder ein entsprechendes ärztliches Attest mitführen, das Auskunft über das Vorhandensein, den Typ, den Sitz und die elektronischen Eigenschaften des implantierten medizinischen Geräts gibt. Ein implantiertes Metallprodukt kann bei der Sicherheitskontrolle im Flughafen Probleme bereiten. Die elektronischen Kontrollgeräte beeinträchtigen im Allgemeinen zwar die Funktion eines implantierbaren Defibrillators nicht, dennoch sollten sich solche Reisende nicht länger als 15 Sekunden in den begehbaren Metalldetektoren aufhalten. Handgehaltene Detektoren sind für die betroffenen Personen ebenfalls sicher, ein länger dauernder Kontakt, bei dem der Detektor beispielsweise länger als fünf Sekunden über den Defibrillator gehalten wird, sollte jedoch vermieden werden.

Die meisten großen Fluglinien servieren auf Flügen auch natrium- und fettarmes Essen, wenn der entsprechende Bedarf vorher angemeldet wird. Bei rechtzeitiger Voranmeldung bieten auch viele Kreuzfahrtlinien diesen Service an.

In großer Höhe können sich die Symptome bestimmter Herz- und Lungenkrankheiten sowie der Sichelzellanämie verschlimmern, da weniger Sauerstoff vorhanden ist. Reisende mit diesen Störungen, einschließlich Schlafapnoe, sollten vor und während des Fluges keinen Alkohol trinken; Alkohol kann die Auswirkungen niedrigerer Sauerstoffspiegel erhöhen.