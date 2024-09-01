Medizinische Probleme am Urlaubsort

Bei jüngeren Reisenden und Reisenden im mittleren Alter sind durch Verkehrsunfälle verursachte Verletzungen die häufigste Todesursache. Auf Reisen häufig ist ebenfalls der Tod durch Ertrinken. Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, um solche Verletzungen zu vermeiden. Bei ungewohnten Verkehrsbedingungen (wie z. B. der Linksverkehr in England) steht der öffentliche Nahverkehr zur Verfügung. Alternativ könnte ein Fahrer angeheuert werden, der sich mit den Straßen und Verkehrsregeln vor Ort auskennt. Reisende sollten überfüllte Transportmittel, wie zum Beispiel Taxis oder Fähren, sowie nächtliches Fahren und Schwimmen bei schlechten Sichtverhältnissen vermeiden. Auch Beifahrer sollten einen Sicherheitsgurt anlegen, und ein Helm beim Fahrradfahren ist ein Muss. Reisende sollten Motorräder und Mopeds meiden und nicht auf dem Busdach oder auf der offenen Ladefläche von Lastwagen fahren. Außerdem sollte Alkohol niemals vor dem Autofahren oder Schwimmen getrunken werden, selbst wenn dies nicht gesetzlich verboten ist oder wenn die bestehenden Gesetze nicht durchgesetzt werden. Reisende sollten außerdem Strände mit heftigem Wellengang vermeiden, insbesondere, wenn keine Rettungsschwimmer vor Ort sind.

Viele Städte sind nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr sicher, einige sogar tagsüber. In solchen Städten sollten Reisende daher nicht allein auf schlecht beleuchteten oder verlassenen Straßen unterwegs sein. Dies gilt besonders für Länder, in denen man sofort als Fremder erkannt wird.

Hellhäutige Reisende sind in tropischen Breitengraden und in großen Höhenlagen anfälliger für Sonnenbrand. Empfohlen wird ein Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor (LSF von 30 oder höher). Wenn sowohl Sonnenschutzcreme als auch Insektenschutzmittel verwendet werden, sollte zuerst ein Sonnenschutzmittel aufgetragen werden, anschließend nach mindestens fünfzehn Minuten, das Insektenschutzmittel.