In vielen Fällen scheint die chronische Glomerulonephritis von den gleichen Krankheiten hervorgerufen zu werden wie die akute Glomerulonephritis, z. B. IgA-Nephropathie oder membranoproliferative Glomerulonephritis. Manchmal heilt die akute Glomerulonephritis nicht ab und geht in eine chronische Form über. In einigen Fällen wird die chronische Glomerulonephritis durch eine erbliche Nephritis ausgelöst, eine vererbte genetische Störung. Bei vielen Patienten mit chronischer Glomerulonephritis bleibt die Ursache unerkannt.

Einige Ursachen für eine Glomerulonephritis HIV = humanes Immundefizienz-Virus.