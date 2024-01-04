Gewebe- und Zellproben

Eine Nierenbiopsie (eine Nierengewebeprobe wird entnommen und unter dem Mikroskop untersucht) dient vor allem dazu, dem Arzt dabei zu helfen, Krankheiten, die die kleinen Gefäßknäueln in der Niere, die Glomeruli, und die Tubuli betreffen, und ungewöhnliche Ursachen für eine akute Nierenschädigung zu diagnostizieren. Sie wird auch oft bei einer transplantierten Niere durchgeführt, um Anzeichen einer Abstoßungsreaktion zu erkennen.

Der Patient liegt auf dem Bauch, während ein Lokalanästhetikum in die Haut und die Rückenmuskulatur oberhalb der Nieren gespritzt wird. Der Eingriff erfolgt mit Hilfe eines Ultraschalls oder einer Computertomographie (CT), um die richtige Entnahmestelle der Niere zu lokalisieren und große Blutgefäße zu umgehen. Die Biopsienadel wird über die Haut in die Niere eingeführt.

Dieses Verfahren wird in der Regel nicht bei Menschen mit Bluthochdruck, Blutungsstörungen, akuten Harnwegsinfektionen oder Menschen mit nur einer Niere (mit Ausnahme einer transplantierten Niere) durchgeführt. Zu den Komplikationen gehören Blutungen im Bereich der Niere und die Bildung kleiner arteriovenöser Fisteln (anomaler Verbindungen zwischen sehr kleinen Arterien und Venen) in den Nieren.