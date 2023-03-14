Leonard G. Gomella, MD
Fachgebiete und Expertise
- Prostate Cancer and Urologic Oncology
Verbindungen
- The Bernard W. Godwin Professor of Prostate Cancer and Chairman, Department of Urology
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Senior Director of Clinical Affairs
- Jefferson Kimmel Cancer Center
Ausbildung
- MD - University of Kentucky College of Medicine
- Residency - University of Kentucky
- Fellowship - National Cancer Institute, Surgery Branch
Zertifizierungen
- FACS, American Board of Urology