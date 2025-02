Neurogene Blase

Das primäre Symptom ist Harninkontinenz. Die Betroffenen verlieren kontinuierlich kleine Mengen Urin. Männliche Betroffene leiden außerdem an Erektionsstörungen. Einige Menschen mit spastischer, neurogener Blase haben auch einen häufigen, manchmal sehr extremen Harndrang und müssen deshalb nachts häufiger zur Toilette. Bei Menschen mit spastischer, neurogener Blase liegen möglicherweise auch Schäden an anderen Nerven vor, die Schwäche, Muskelspasmen und/oder einen Verlust des Gefühls in den Beinen verursachen können.

Bei Menschen mit neurogener Blase besteht ein erhöhtes Risiko für Harnwegsinfektionen und Steine in den Harnwegen. Des Weiteren ist das Risiko, an einer Hydronephrose zu erkranken, erhöht (siehe Abbildung Hydronephrose (Stauungsniere)), wenn der Urin in der Blase zurückgehalten wird und sich infolgedessen in den Nieren staut.