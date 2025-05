Ihr Arzt erkennt eine Blaseninfektion:

Symptome

durch Untersuchung Ihres Urins.

Für die Urinuntersuchung benötigt der Arzt eine Probe, die keine Bakterien der Haut enthält. Bevor Sie eine Probe abgeben, müssen Sie den Bereich, in dem der Urin ausgeschieden wird, reinigen. Zunächst urinieren Sie etwas in die Toilette. Anschließend halten Sie einen Becher in den Urinstrahl und sammeln eine Probe. Wenn die Ärzte der Meinung sind, dass die Probe auf diese Weise nicht sauber genug ist, können sie einen Katheter in die Blase einführen, um die Probe zu gewinnen.