Antibiotika für häufige Ursachen; Antivirale Medikamente für Herpes simplex

Bei sexuell übertragbaren Infektionen Behandlung der Partner

Durch die Verwendung von Kondomen lassen sich sexuell übertragbare Infektionen (Geschlechtskrankheiten), die zu Urethritis führen, vermeiden.

Die Behandlung hängt von der Infektionsursache ab. Die Bestimmung des Erregers kann jedoch einige Tage dauern. Deshalb wird meist zunächst ein Antibiotikum verordnet, auf das die häufigsten Erreger ansprechen. Sexuell aktive Männer erhalten in der Regel eine Spritze mit Ceftriaxon gegen Gonorrhö (Tripper) plus Azithromycin in Tablettenform oder Doxycyclin in Tablettenform gegen Chlamydien. Wenn Tests eine mögliche Infektion mit Gonorrhö und Chlamydien ausschließen, sollte der Mann auf andere Erkrankungen wie Trichomoniasis untersucht werden. Frauen erhalten möglicherweise die gleiche Behandlung wie bei einer Zystitis. Eine Herpes-simplex-Infektion kann mit einem antiviralen Medikament (Virostatikum), wie Aciclovir, behandelt werden. Wenn eine Geschlechtskrankheit als Ursache vermutet wird, sollten die Geschlechtspartner bezüglich einer Behandlung untersucht werden. Männer mit Diagnose einer Urethritis sollten auf HIV und Syphilis getestet werden.