Interstitielle Zystitis

Ernährungsumstellung

Stressreduktion und Beckenbodentraining

Blasentraining

Arzneimittel

Manchmal ein chirurgischer Eingriff, wenn andere Behandlungen keine Wirkung zeigen

Die Medizin ist in der Lage, bis zu 90 Prozent der Menschen mit interstitieller Blaseninfektion zu helfen, eine vollständige Eliminierung der Symptome wird jedoch sehr selten erreicht. Die Ärzte raten den Patienten, sich darüber bewusst zu werden, was eine Episode einer interstitiellen Zystitis auslösen könnte.

Eine Ernährungsumstellung ist der erste Behandlungsschritt. Kaliumreiche Lebensmittel und scharf gewürzte Speisen sind zu meiden, da diese die Blase zusätzlich reizen können. Ebenso sollten Zigaretten und Alkohol gemieden werden.

Abbau von Stress und Beckenbodentraining (z. B. Kegel-Übungen) in Verbindung mit dem Einsatz von Biofeedback-Verfahren könnten möglicherweise helfen.

Den Betroffenen wird ebenso empfohlen, ihre Toilettengang-Gewohnheiten zu ändern. Das Blasentraining ist eine Technik, bei der der Betroffene aufgefordert wird, die Toilettengänge nach einem bestimmten Zeitplan zu richten. Der Arzt erarbeitet gemeinsam mit dem Patienten einen Zeitplan, der alle 2 bis 3 Stunden einen Toilettengang vorsieht; außerhalb dieser Zeiten soll der Harndrang unterdrückt werden. Sobald die betroffene Person den Harndrang besser unterdrücken kann, werden diese Zeitspannen allmählich verlängert.

Medikamente sind häufig erforderlich. Die Betroffen benötigen möglicherweise Analgetika, um die Schmerzen zu lindern. Auch Antidepressiva können die Schmerzen lindern und zur Entspannung der Blase verhelfen. Ebenso können Antihistaminika dabei unterstützen, den Harndrang zu vermindern. Zur Regeneration der Blasenschleimhaut kann Pentosan in Tablettenform verabreicht werden. Wenn die orale Gabe des Medikaments keine Wirkung zeigt, kann eine Pentosan-Lösung mithilfe eines Katheters direkt in die Blase gegeben werden. Der Arzt kann auch eine Dimethylsulfoxid-Lösung in die Blase geben. Der Patient behält die Lösung 15 Minuten in der Blase, bevor er die Blase anschließend entleert. Diese Lösungen können für einige Zeit die Schmerzen und den Drang lindern; normalerweise müssen die Behandlungen jedoch wiederholt werden.

Manchmal versucht der behandelnde Arzt auch durch Stimulation der Nerven, die aus dem Rückenmark austreten (Nervenwurzeln) und die Blase kontrollieren, die Schmerzen und den Drang zu lindern. Eine weitere Möglichkeit ist die Ausdehnung der Blase mit Flüssigkeit oder Gas. Diese Behandlung, die Hydrodistension der Blase genannt wird, kann die Symptome lindern.

Für eine bestmögliche Linderung kombinieren Ärzte häufig verschiedene Therapien. Wenn jedoch eine Kombinationstherapie keine Wirkung zeigt, kann ein chirurgischer Eingriff in Erwägung gezogen werden.