Bildgebende Verfahren der Harnwege

Bei der retrograden Urographie wird ein Röntgenkontrastmittel direkt in die Harnleiter oder das Sammelsystem der Nieren gespritzt. Dieses Verfahren kommt in der Regel bei einer Zystoskopie oder einem anderen Urologieverfahren zum Einsatz, wie etwa einer Ureteroskopie (Einführen eines Katheters in die Harnleiter) oder beim Setzen eines Stents in einen Harnleiter oder eine Niere. Die Harnwege können untersucht werden, einschließlich der Teile der Niere, durch die der Urin fließt.

Die retrograde Urographie kann durchgeführt werden, um Vernarbungen, Tumoren oder krankhafte Verbindungen zwischen Teilen der Harnwege und anderen Strukturen (Fisteln) zu erkennen. Sie kann auch erfolgen, wenn kein Röntgenkontrastmittel gegeben werden kann (zum Beispiel, wenn die Nierenfunktion schlecht ist).