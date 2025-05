Was ist eine pulmonale Hypertonie?

Pulmonale Hypertonie ist also hoher Blutdruck in den Arterien der Lunge. Bei den Arterien handelt es sich um Blutgefäße, die Blut vom Herzen in Teile des Körpers transportieren. Die Arterien der Lunge werden als Lungenarterien bezeichnet.

Eine pulmonale Hypertonie ist eine selten auftretende Erkrankung. Sie unterscheidet sich von der Hypertonie, also Bluthochdruck in den Arterien im Rest des Körpers. Eine Hypertonie tritt viel häufiger auf als eine pulmonale Hypertonie.